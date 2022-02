Prestações sociais sobem aos 536 milhões de euros

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 13 de Fevereiro, revela que as pensões lideram a despesa da Segurança Social em 2021, num ano em que os subsídios relacionados com a doença provocada pela covid-19 dispararam para os 4,2 milhões de euros, mais 223% face ao ano anterior.

Fundo liderado por madeirenses compra seminário

Edifício emblemático, até agora pertença da Diocese, vai acolher a International Sharing School – Madeira a partir do ano lectivo de 2024-25. O projecto contempla área residencial para alunos e professores.

Dos relvados para o altar

Na entrevista de hoje conheça Fábio Raimundo, antigo jogador da Camacha e da Ribeira Brava, que fundou a igreja ‘Aviva’ na Madeira. A instituição conta com um espaço de culto de 1.200 metros quadrados em Santo António.

Casa na ‘Luís de Camões’ acolhe primeiros 4 sem-abrigo

Fique a saber que a habitação que integra projecto social pioneiro lançado pela Câmara do Funchal estará pronta no fim do primeiro semestre. Pedro Calado faz apelo a donos de moradias devolutas.

Destaque também para as mortes associadas à covid-19 que atingem 60% nos últimos três meses.

