Festa do Limão, em Abril, marca a retoma das festas populares na Madeira

A retoma dos eventos populares na Região só deverá ocorrer no mês de Abril com a realização da Festa do Limão, programada para o fim-de-semana dias 2 e 3 de Abril, na freguesia da Ilha, em Santana.

“À partida e se tudo correr como esperamos, isto é, se a evolução da pandemia continuar a baixar, a Festa do Limão deste ano volta a será realizada no formato de arraial”, assegurou Elsa Marques, presidente da Casa do Povo da Ilha.

A retoma das festas em modo de arraial que alguns julgaram iria ocorrer na Exposição Regional da Anona, agendada para os dias 19 e 20 de Março – curiosamente foi último evento popular realizado em 2020 na semana que antecedeu a suspensão das festas e arraiais ‘decretado’ pelo Governo Regional face ao alastrar da pandemia da Covid-19 – não se confirma, estando já definido pela organização em manter o formato online do último ano.

Só esta segunda-feira a Casa do Povo do Faial, através de comunicado, anunciou oficialmente a decisão quanto ao formato do evento, ao confirmar que “a festa alusiva à Exposição Regional da Anona será este ano novamente realizada em formato digital, com uma edição online especial” de modo a manter o objectivo “de continuar a promover e valorizar este produto icónico da nossa Região e respectivos derivados”, justifica.

A organização esclarece que toma esta decisão “na sequência da baixa produção de anona”, aliada ao “subjacente princípio de precaução, numa altura em que nos preparamos para uma nova fase de transição no alívio das restrições para fazer face às Covid-19, que não invalida manter um básico distanciamento social”, refere.

No caso deste certame a retoma ao modo de festa popular fica adiada para o próximo ano. “Estamos seguros e certos de que em 2023 estarão reunidas todas as condições para a concretização de um arraial como nos tempos antigos, à volta de um fruto que é ímpar na vida desta Região”, concretiza.

O mês de Abril promete ser particularmente festivo antes da Páscoa, já que uma semana após a Festa do Limão, na Ilha, será a vez da Feira Regional da Cana de Açúcar, entre os dias 9 e 10 de Abril, na freguesia dos Canhas, Ponta do Sol