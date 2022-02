Celina Coelho expõe ‘Arte Criativa’ no Espaço do Artesão

A nova exposição que dá vida ao Espaço do Artesão, na freguesia do Campanário, é da autoria de Celina Coelho e mostra uma série de trabalhos manuais "feitos com muita criatividade".

Natural da Ribeira Brava, Celina Coelho é conhecida por criar arte a partir de materiais pouco habituais, como espinhas de peixe, cascas de cebola, tampas de cerveja e cabaças, entre outros. Mais recentemente, por altura do confinamento, desenvolveu uma nova técnica com base em pregos e linhas que transforma em quadros apelativos.

A inauguração acontece esta sexta-feira, 11 de Fevereiro, às 11h30, e contará com a presença do executivo municipal.

A exposição ficará patente ao público até 8 de Março.