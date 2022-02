Mais uma morte associada à covid-19 na Região

Segundo o Boletim de Internamentos do SESARAM, publicado há pouco, ascendem a 187 as mortes associadas à covid-19 na Região, desde o início da pandemia. Registou-se, então, o óbito de mais um doente infectado com o novo Coronavírus na Região.

Relativamente aos internamentos, nota-se um decréscimo do número de doentes internados nas unidades dedicadas à covid-19. Até à meia-noite de ontem estavam hospitalizadas 47 pessoas, menos uma do que na sexta-feira. Nos Cuidados Intensivos mantêm-se quatro doentes internados.



Destes doentes em Cuidados Intensivos, dois não estão vacinados contra a covid-19 e apenas um se encontra na faixa etária superior aos 65 anos. Os restantes três têm entre os 18 e os 65 anos de idade.

Na generalidade dos serviços do SESARAM está internado um total de 651 pessoas.