Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 15 de Fevereiro

09h30: Sessão de apresentação das comemorações dos 25 anos da Associação Desportiva de Campanário, na sede, com a presença dos representantes das instituições locais, Câmara Municipal da Ribeira Brava e Junta de Freguesia de Campanário;

10h00: O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, participa, em representação do Município do Funchal, na reunião do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, do qual é vice-presidente. A reunião realiza-se em Coimbra, na Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais;

11h30: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, no Salão Nobre do Governo Regional, à cerimónia de apresentação do Projecto de Estratégia Regional para a Inteligência Artificial;

15h00: Apresentação da nova edição do Trail do Porto Moniz, no Salão Nobre da Câmara Municipal;

15h00: 7.ª Comissão Especializada Permanente da Administração Pública, Trabalho e Emprego, na Assembleia Legislativa da Madeira;

17h30: Entrega de Certificados - Formação Modulares a pessoas desempregadas com a presença do secretário regional de Saúde, Jorge Carvalho, presidente do Instituto de Emprego, Vânia Jesus, e director da QUALIFICAR, Marco Gonçalves, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal;

19h00: Inauguração da exposição de pintura, intitulada 'Espreitando na Diáspora', na Galeria Anjos Teixeira.