Portugal volta a vencer na qualificação para o Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal venceu hoje por 6-0 a Lituânia, no segundo jogo do grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, disputado na Zalgiris Arena, em Kaunas.

A formação orientada por Jorge Braz resolveu a partida com os golos de Zicky Té, aos sete e 25 minutos, Hugo Neves (11), Pany Varela (12) e Tiago Brito (13) e um golo na própria baliza de Derendiajev (22).

Com este segundo triunfo, a atual campeã do mundo passa a somar seis pontos, no primeiro lugar da 'poule', seguida da Lituânia, segunda colocada, ainda com zero, tal como a terceira, a Bielorrússia.