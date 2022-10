Portugal está nos quartos-de-final do mundial de ténis de mesa

A selecção portuguesa feminina continua a fazer história no Campeonato do Mundo de ténis de mesa que está a ter lugar na cidade chinesa de Chengdu.

A equipa das Quinas venceu ao início da tarde de hoje o Luxemburgo por 3-1 e está apurada para os quartos-de-final da competição, fase em que vai defrontar a equipa da China, líder do ranking mundial.

Portugal (22.ª equipa do ranking) não sentiu dificuldades para ultrapassar a equipa luxemburguesa (25.ª), com Fu Yu, atleta à muito radicada na Madeira, e Shao Jieni a assegurarem o triunfo.

Fu Yu (17.ª) derrotou Xia Lian Ni (41.ª) por 3-1 e Shao Jieni (53.ª) alcançou dois triunfos, frente a Sarah de Nutte (68.º) e Xia Lian Ni. A jovem Inês Matos (287.º), que celebra hoje 18 anos, deu boa réplica a Tessy Gonderinger (299.º), perdendo apenas no quinto set.

Portugal vai defrontar esta quinta-feira a China, a n.º 1 mundial, que apresenta em Chengdu as quatro primeiras jogadoras do ranking mundial: Yingsha Sun, Meng Chen, Manyu Wang e Yidi Wang e a número 13, Chen Xingtong.

A seleção anfitriã venceu todos os jogos por 3-0, frente ao Canadá, Estados Unidos, Porto Rico, Malásia e Hungria e só perdeu um set, no encontro com a seleção norte-americana.

Marcos Freitas & companhia jogam esta madrugada

A equipa masculina, que conta com o olímpico madeirense Marcos Freitas joga também esta quinta-feira com a Eslovénia, a partir das 4 horas (hora em Portugal continental) e vai tentar garantir a presença entre os oito primeiros do mundo.

A Eslovénia, que derrotou Portugal na final dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022, é a 14.ª seleção do ranking mundial, e apresenta os atletas Darko Jocic (n.º 8), vice-campeão da Europa em Munique 2022 e vencedor do Top 16 Europeu em Montreaux 2022; Deni Kozul (155.º), Peter Hribar (321) e Tilen Cvetko (548).

No Mundial, a Eslovénia venceu a Tailândia (3-0), Porto Rico (3-1) e os Estados Unidos (3-0) e perdeu com a China (0-3).