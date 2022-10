Portugal eliminado nos 'quartos' do Mundial feminino de ténis de mesa

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa foi hoje eliminada nos quartos de final do Mundial de equipas, fase que atingiu pela primeira vez, ao perder por 3-0 com a China, anfitriã da competição, em Chengdu.

As atletas portuguesas não conseguiram oferecer muita resistência às três primeiras classificadas do ranking mundial, numa edição em que fizeram história sucessivamente, ao apurarem-se de forma inédita para os oitavos de final e, depois, para os 'quartos'.

Jieni Shao, 53.ª do ranking, foi a atleta lusa que conseguiu 'arrancar' mais pontos à adversária, Manyu Wang, número três mundial, perdendo, tal como as compatriotas, por categórico 3-0, mas com os parciais menos desequilibrados de 11-6, 11-6 e 11-5.

Fu Yu, a mais cotada praticante portuguesa, 17.ª da hierarquia, foi batida pela número dois mundial, Meng Chen, por 11-4, 11-2 e 11-5, enquanto Inês Matos (287.ª) foi batida de forma ainda mais inequívoca por Yingsha Sun, líder do ranking, por 11-4, 11-1 e 11-3.

A China, primeira seleção do ranking mundial (no qual Portugal é 22.º classificado), ultrapassou sem dificuldade a representação portuguesa e permanece firme no objetivo de conquistar o quinto título mundial por equipas consecutivo, no setor feminino, o 22.º no total.

Horas antes, a seleção portuguesa masculina tinha-se apurado para os quartos de final do torneio, ao derrotar a Eslovénia por 3-0, preparando-se para defrontar na sexta-feira o Japão.