Portugal aguarda adversário no Mundial

Portugal perdeu esta terça-feira por 1-3 com a Dinamarca no último encontro do grupo, mas já tinha assegurado o 1.º lugar e a qualificação para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de equipas que decorre em Chengdu, na China.

A partida proporcionou a estreia de Diogo Chen (690.ª do ranking mundial), de 26 anos, em Mundiais de equipas, tendo defrontado Thor Christensen (892.º) e Anders Lind (156.º).

João Geraldo (49.º) alcançou a única vitória lusa, frente a Anders Lind. João Monteiro (83.º) defrontou Tobias Rasmussen (363).

A Dinamarca já tinha vencido Portugal no Europeu de 2021, tendo eliminado os lusos nos oitavos de final.

Os sorteios das competições masculina e feminina vão ter lugar no final da sessão desta terça-feira e os oitavos de final têm início quarta-feira, dia 5 de outubro.

Resultados de terça-feira, 4 de Outubro

Grupo 6 Masculino – Ronda 3

Portugal, 1 – Dinamarca, 3

Diogo Chen, 0 – Thor Christensen, 3 (6-11, 9-11, 8-11)

João Geraldo, 3 – Anders Lind, 1 (11-9, 11-9, 8-11, 11-5)

João Monteiro, 0 – Tobias Rasmussen, 3 (12-14, 9-11, 8-11)

Diogo Chen, 1 – Anders Lind, 8-11, 11-6, 5-11, 14-16)