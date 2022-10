Portugal está nos quartos-de-final do Mundial de Equipas de Ténis de Mesa

A Seleção masculina garantiu esta quinta-feira o apuramento para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis de Mesa após bater a Eslovénia por 3-0.

Portugal, 9.º do ranking mundial, somou o primeiro ponto com a vitória do olímpico madeirense Marcos Freitas, 33.º do Mundo, sobre Deni Kozul (155.º) por 3-1, com parciais de 11-8, 11-6, 9-11 e 11-7.

Depois foi a vez de João Geraldo (49.º) defrontar a figura principal da Eslovénia, Darko Jorgic, o 8.º do Mundo. Depois de ter estado em desvantagem ao fim da terceira partida (1-2), o português venceu os últimos dois sets por 11-9 e 11-8 para triunfar por 3-2.

João Monteiro (83.º) fechou as contas com um claro 3-0 sobre Peter Hribar (321.º), por 11-9, 12-10 e 11-3 para carimbar a passagem aos quartos-de-final, onde Portugal vai defrontar o Japão, 3.º classificado do ranking mundial.