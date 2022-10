Eslovénia e Luxemburgo no caminho de Portugal no mundial de ténis de mesa

As selecções portuguesa conheceram esta tarde os adversários para a ronda dos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa, que se está a realizar em Chengdu, na China.

No sector masculino a equipa das Quinas irá medir forças com a Eslovénia, selecção que derrotou Portugal na final dos Jogos do Mediterrâneo Oran 2022.

Os eslovenos ocupam o 14.º posto do ranking mundial, e apresenta os atletas Darko Jocic (n.º 8), vice-campeão da Europa em Munique 2022 e vencedor do Top 16 Europeu em Montreaux 2022; Deni Kozul (155.º), Peter Hribar (321) e Tilen Cvetko (548).

Nestes mundiais a Eslovénia venceu a Tailândia (3-0), Porto Rico (3-1) e os Estados Unidos (3-0) e perdeu com a China (0-3).

O duelo entre portugueses e eslovenos tem lugar na madrugada de quinta-feira pela 4 horas da manhã.

Já no sector feminino o Luxemburgo (25.ª do ranking mundial), é o adversário da selecção lusa.

Até ao momento os luxemburgueses são uma das grandes sensações do mundial, depois de ter vencido a forte selecção da Coreia do Norte por 3-1 (12.ª do ranking). A equipa derrotou ainda o Irão (3-0) e a Tailândia (3-1) e perdeu com Singapura (0-3).

A equipa é formada pela veterana (56 anos) Xia Lian Ni (41.ª), Sarah de Nutte (68.º), Tessy Gonderinger (299.º) e Ariel Barbosa (327.º).

De referir que o Portugal - Çuxemburgo está agendado para as 12h30 de hoje (hora em Portugal continental).