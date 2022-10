Rita Andrade destaca “responsabilidade social e política de sustentabilidade assinalável” da empresa Dorilimpa

Rita Andrade visitou hoje as instalações da Dorilimpa, Lda., sediada na Camacha. Uma empresa de lavandaria e engomadoria industrial, “com uma política de responsabilidade social e de sustentabilidade assinalável, que tem vindo a crescer ao longo dos anos e, desde 2021, contratou mais 15 novos trabalhadores, a maioria residente na Camacha”, começou por referir a governante.

No âmbito da visita, Rita Andrade fez questão de constatar o trabalho desenvolvido por esta empresa, que detém hoje 33% do mercado regional, fatura 2 milhões de euros ao ano, e emprega 53 pessoas.

“A ‘Dorilimpa’ é uma empresa que detém um terço do mercado regional em termos de lavandaria industrial, sendo os seus clientes grandes empresas como é o caso de alguns dos maiores grupos hoteleiros da região. Neste momento, empregam 53 trabalhadores, sendo que 15 deles foram já contratados entraram na fase pós-pandemia”, explica a Secretária Regional com a tutela do Emprego, Rita Andrade.

“Têm tido a preocupação de modernizar e atualizar o processo produtivo, sendo muito interessante o conceito de renting, em que as peças de roupa contêm um chip que permite fazer a sua contagem automática à entrada e à saída, bem como registar o número máximo de lavagens, após o qual são substituídas por novas peças. A empresa aposta também na sustentabilidade e poupança de energia, produzida através de biomassa, que além de ser um meio de produção amigo do ambiente, é muito mais económico que o gás, dada a conjuntura atual. Vai realizar também um grande investimento em painéis fotovoltaicos, aumentando a energia consumida a partir de fontes renováveis e reduzindo os consumos energéticos”, realçou a governante.

“Uma empresa que se atualizou e modernizou, e que aposta nos recursos humanos. Recorrem a vários programas de emprego, junto do Instituto de Emprego da Madeira, sendo que muitos dos estagiários são depois contratados e passam aos quadros da empresa. E o mais importante, além das tecnologias, são as pessoas. Nada se faz sem pessoas motivadas e felizes no seu local de trabalho, e é isso o aqui se sente e respira”, destacou.

A nível de responsabilidade social, esta empresa desenvolveu no passado protocolos com os Centros de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que permitiram proporcionar a pessoas com deficiência, uma experiência em contexto real de trabalho, estando previsto retomar esses protocolos em breve.

De referir ainda que a Dorilimpa processa 3,5 milhões de quilos de roupa lavada por ano, o que equivale lavar até cerca de 30 mil peças de roupa por dia.