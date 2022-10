Albuquerque destaca papel complementar das casas do povo ao estado social

O presidente do Governo Regional destacou "o papel complementar" assumido pelas casas do povo no estado social, no apoio às populações mais desfavorecidas, como forma de realçar a crescente importância destas instituições.

Miguel Albuquerque falava no decorrer da assinatura de 38 contratos-programa com outras tantas casas do povo da Madeira e outros dois com as associações que as representam na Região, a Associação de Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira (ACAPORAMA) e a Associação de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (ADRAMA), que totalizam 718.639,04 euros.

"As casas do povo têm um papel complementar ao estado social", disse o governante, complementando que o estado social "é frio, despeja os dinheiros sobre as pessoas", ao passo que as casas do povo "fazem a interacção através de voluntários e humanizam essa papel que o estado tem de desempenhar junto das populações".

Miguel Albuquerque revelou, ainda, que o Governo Regional decidiu alargar o apoio do PROAGES (Programa de Apoio à Garantia da Estabilidade Social) às famílias, sublinhando o papel que as casas do povo terão neste particular.