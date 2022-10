Ministro destaca contributo da SIC para pluralismo e jornalismo independente

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, assinalou hoje o contributo da SIC para o "pluralismo no espaço público" e o compromisso com o jornalismo independente, a propósito do 30.º aniversário da estação televisiva.

Pedro Adão e Silva recordou, em comunicado, "o contributo da estação para o pluralismo no espaço público, o compromisso com um jornalismo independente e o investimento na produção cultural e no audiovisual".

O ministro lembrou que, no panorama mediático, há "um antes e um depois" da abertura das televisões privadas e vincou que a responsabilidade pela cultura é do Estado e também dos privados.

"A SIC e o grupo Impresa têm sabido assumir essa responsabilidade", concluiu.