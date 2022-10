Discursos foram de “campanha política”

Jacinto Serrão, único vereador do PS-M eleito à Câmara Municipal de Câmara de Lobos considera que os discursos proferidos tanto por Miguel Albuquerque como Pedro Coelho na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho foram “discursos de campanha” política ficando aquém daquilo que são ambições dos munícipes.

“Seria importante falar dos problemas estruturais deste concelho e da Região, daquilo que ainda falta fazer”, disse depois ter terminado a sessão.

O antigo líder e agora parlamentar considera que os sectores da agricultura e das pescas não podem ser descurados porque muitas famílias dependem destes dois motores que alimentam os orçamentos familiares.