Banco Alimentar desafiado a aumentar o número de mercearias sociais

O Colégio dos Jesuítas recebeu, ao longo desta sexta-feira, o 13.º Encontro dos Bancos Alimentares Contra a Fome. Uma iniciativa organizada pela Delegação Regional do Banco Alimentar, em parceira com a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

Na ocasião, a Secretária Regional de inclusão Social e Cidadania destacou o privilégio de termos, na região, Fátima Aveiro como presidente deste instituição - “pela exigência, pela dedicação e pelo amor com que se dedica a esta causa da ajuda alimentar, quero, em nome do Governo Regional, expressar o nosso profundo agradecimento por todo o trabalho que tem feito à frente desta instituição”.

Rita Andrade aproveitou ainda a oportunidade para lançar um desafio à Presidente da Delegação Regional do Banco Alimentar Contra a Fome de aumentar o número de mercearias sociais existentes na região - “um projeto maravilhoso que dignifica, ainda mais, o ato de ajudar o próximo”, afirmou a governante.

A criação de Mercearias Sociais, gerida pelo Banco Alimentar Contra a Fome, em parceria com a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, é um projeto inovador na Região. O objetivo da mercearia social é dar mais dignidade às famílias, numa lógica de proximidade (no seu bairro), estar num espaço onde podem selecionar os produtos de acordo com as suas preferências e necessidades. Baseia-se num sistema inovador e pioneiro de créditos por família, de acordo com as características do agregado familiar e as necessidades de cada família.

Recorde-se que existem, na região, três mercearias sociais, nomeadamente, no Bairro da Ribeira Grande, através da ASA - Associação de Desenvolvimento de Santo António, no Bairro do Hospital, dinamizado pela Associação Luís de Camões e em Água de Pena, Machico, através da Casa do Povo local.

As mercearias sociais são abastecidas por donativos, graças a diversas parcerias regionais existentes contra o desperdício alimentar.

De referir que os Bancos Alimentares nasceram com a missão de lutar contra o desperdício de alimentos, recuperando diariamente excedentes da indústria, da agricultura, dos mercados e da distribuição, e promover a sustentabilidade.