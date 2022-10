O Marítimo emitiu um comunicado, publicado na sua página oficial, exigindo respeito e informando que vai tomar medidas relativamente à "gravidade dos erros" em "claro prejuízo" para a equipa madeirense.

Referindo-se ao jogo com o Casa Pia, o clube insular considera que "as incidências de ontem não podem ser ignoradas. O que aconteceu é demasiado grave".

O Marítimo exige respeito. O Marítimo não quer benefícios ou benesses. O Marítimo exige igualdade, justiça e integridade. Só reivindicamos o que nós próprios podemos assegurar. “Lealdade é o seu lema”, cantamos juntos em tributo ao Leão do Almirante Reis. Seremos sempre leais aos princípios que nos guiam desde 1910, quando os nossos Marítimos conceberam, na zona mais discriminada do Funchal de então, uma força colectiva que, no Futebol, se encontra há 38 anos entre os melhores de Portugal. E vamos para os 39. Acreditem, Maritimistas. Vamos para os 39 anos consecutivos no mais alto patamar do futebol nacional. “Não pára”, dizemos. “Não pára”, assume a Liga Portuguesa como lema. Mas tem de parar a iniquidade e a injustiça. Excerto do comunicado do Marítimo

Perante o que considera ser "a gravidade dos erros e a inequívoca influência dos mesmos no desenrolar do jogo e no resultado", com "claro prejuízo" para a equipa insular, a direcção verde-rubra vai tomar as seguintes medidas:

recorrer ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para pedir a despenalização do cartão vermelho apresentado ao jogador Vítor Costa;

apresentar participação escrita e formal ao Conselho de Arbitragem contra a equipa de arbitragem e contra o VAR, por erro grosseiro na interpretação e aplicação das Leis do jogo;

solicitar uma audiência ao Conselho de Arbitragem para expor a preocupação do Marítimo relativamente ao sector da arbitragem e à utilização do VAR.

Pode ler o comunicado na íntegra no site do clube