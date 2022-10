Madeira Andebol SAD presta homenagem a Paulo Vilhena

O jogo europeu do Madeira Andebol SAD, a ter lugar no próximo domingo, no Pavilhão do Funchal, com as madeirenses a defrontaram o Brixen da Itália, será também motivo para que a administração do Madeira Andebol DAD preste uma justa homenagem ao antigo dirigente Paulo Vilhena, uma figura do andebol da Madeira.

Paulo Vilhena para além de ter sido um praticante de elite, assumiu o papel de dirigente como poucos, primeiro no Académico do Funchal e mais tarde no Madeira Andebol SAD Uma figura do desporto madeirense que merece de todos um forte aplauso.