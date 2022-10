Presidente da SAD do Anadia diz que equipa "vai lutar até ao fim" com o FC Porto

O presidente da SAD do Anadia, o japonês Akira Nakamura, afirmou na terça-feira que a equipa do terceiro escalão "vai lutar até ao fim" no duelo com o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

"Vamos lutar até ao fim. Vai ser muito difícil, mas vamos fazer o nosso melhor. Isto é a emoção da Taça de Portugal. Queremos mostrar aos adeptos do Anadia que nunca iremos desistir até ao apito final", começou por dizer, em declarações à agência Lusa.

Por outro lado, Akira Nakamura deixou o desejo de que o encontro se realize em Anadia, no Estádio Municipal Eng.º Sílvio Henriques Cerveira, embora admitindo que a capacidade do recinto possa vir a ser "um problema".

"Queremos que o jogo se realize em Anadia, para os habitantes da cidade, para os adeptos, mas também há o problema do número de espetadores. Vamos discutir isso com a câmara municipal", referiu o responsável pela SAD.

O Anadia, atual oitavo classificado da série A da Liga 3, vai receber o FC Porto, detentor do troféu, na terceira eliminatória da prova, ditou na terça-feira o sorteio desta fase da competição.

Os jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para 15 e 16 de outubro.