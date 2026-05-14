Representante da República recebe CDS/PP-Madeira na próxima terça-feira

Depois do PS-Madeira segue-se o CDS/PP-Madeira. O Representante da República para a Região recebe, na tarde da próxima terça-feira, o partido que acompanha o PSD-Madeira no Governo Regional.

O pedido de audiência foi formalizado pelo partido, que, entre outros dirigentes, será representado por José Manuel Rodrigues, líder regional dos centristas.

Já esta quinta-feira, Paulo Barreto recebeu o director do Núcleo de Apoio Técnico da Madeira da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Samuel Freitas; o director do Estabelecimento Prisional do Funchal, Celso Brazão; bem como o director da Alfândega do Funchal, João Paulo de Ornelas Matias. Nenhum destes responsáveis prestou declarações à comunicação social, à saída dos encontros que decorreram no Palácio de São Lourenço.