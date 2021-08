Ireneu Barreto já assinou os Decretos de exoneração de Pedro Calado, do cargo de vice-presidente do Governo Regional, e de nomeação de Rogério Gouveia para o de secretário regional do Plano e Finanças.

Numa nota do Gabinete do Represente da República, é revelado que a assinatura dos Decretos aconteceu na sequência de uma audiência ao presidente do Governo Regional, hoje de manhã, em que Miguel Albuquerque solicitou as referidas exoneração e nomeação.

Os dois Decretos produzem efeito amanhã, dia 16 de Agosto.