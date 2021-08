Pedro Calado defende mais celeridade no departamento de urbanismo da CMF

O candidato pela coligação 'Funchal Sempre à Frente' à Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, defende mais celeridade na análise dos projectos no departamento de urbanismo da autarquia.

"A cidade do Funchal não se compadece com tanta demora na análise dos investimentos", defende o candidato.

Pedro Calado garante que se for eleito a 26 de Setembro, o departamento de urbanismo da autarquia não vai demorar mais do que cinco dias úteis para responder aos empresários que queiram investir na cidade do Funchal.

O candidato da candidatura do PSD/CDS assumiu o compromisso durante uma acção na Zona Velha da Cidade.

Esta é uma zona histórica extremamente importante em termos de requalificação de urbanismo e o que estamos a ver, e temos tido o feedback de muitos empresários e de muitos investidores, é que a cidade não se compadece com a demora que hoje o departamento de urbanismo da CMF apresenta. Pedro Calado, candidato à Câmara Municipal do Funchal

“Nós temos vários exemplos de grandes promotores imobiliários que decidiram investir na recuperação patrimonial, quer para habitação, quer para comércio, quer também para a zona imobiliária e turística, que estão há dois, três anos à espera da resposta do actual executivo camarário. Isto não é aceitável e é inadmissível”, acrescenta Pedro Calado.

A candidatura 'Funchal Sempre à Frente' assume, assim, o compromisso de em cinco dias úteis o departamento de urbanismo da CMF dar “resposta a uma primeira análise do projecto”. “A partir desses cinco dias úteis teremos aquilo que é definido no prazo legal, que são 20 dias úteis para fazer a análise dos projectos com especialidades e com respostas”.

“É este o compromisso que assumimos. Posso garantir que a partir de Setembro de 2021 a CMF terá um departamento de urbanismo amigo do investidor, amigo dos promotores imobiliários, no sentido de criar postos de trabalho, de fazer a requalificação urbanística e de proteger a vinda de capitais estrangeiros para investimento na cidade do Funchal”, referiu.

O cabeça-de-lista refere ainda que a Zona Velha continua degradada, entregue quase que a si própria, onde os empresários não têm confiança no investimento.