Calado diz que o Funchal só tem feito "operações de cosmética" nos bairros sociais

A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ voltou hoje à freguesia de Santo António com o intuito de alertar uma vez mais para a necessidade urgente de remodelação dos três blocos, com 30 fracções, do conjunto habitacional da Ribeira Grande.

Acarinhado pela população que teve o cuidado de ouvir, o candidato a presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Pedro Calado, lembrou que o actual executivo camarário prometeu, há oito anos, requalificar aquele bairro, mas a única coisa que fez foi “aumentar rendas” e dedicar-se a “operações de cosmética” que em nada resolveram os problemas que têm sido constantemente reivindicados pelos moradores.

“Nós ainda não entramos na CMF e o problema aparentemente parece ficar resolvido. Bastou virmos cá dizer a toda esta população que a requalificação integral deste bairro é uma das nossas promessas e faz parte do nosso programa eleitoral para na semana seguinte o actual presidente da câmara se lembrar de vir aqui prometer mais uma operação de cosmética que é pintar as fachadas e arranjar a escadaria. Não é isso que as pessoas que nos têm contactado precisam”, referiu Pedro Calado.

O cabeça-de-lista pela coligação PSD/CDS transmitiu à população que a habitação social é uma prioridade na sua candidatura.

“Aquilo que prometemos com este bairro é fazer obras de requalificação quer no interior, quer no exterior destas moradias. Nós temos um programa muito ambicioso, não só para este bairro, mas para todos os 30 conjuntos habitacionais que a autarquia tem ao longo de todas as freguesias do concelho do Funchal”, realçou Pedro Calado, sublinhando que há 136 milhões de euros do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) para habitação social.

Pedro Calado anunciou estar em preparação programas de requalificação dos bairros sociais que a CMF tem ao seu dispor para tornar a habitabilidade com dignidade e dar melhorqualidade de vida às pessoas. “O propósito é criar bolsas de estacionamento para estes conjuntos habitacionais, melhorar estes parques infantis que estão completamente degradados e votados ao abandono. Queremos fazer uma integração plena das pessoas que aqui vivem na sociedade, mas, essa integração plena tem de ser feita com melhores condições de vida dentro das suas habitações”, salienta.

No entender de Pedro Calado, de nada serve apenas fazer uma operação de cosmética de pintura, quando aquilo que já está anunciado há muito tempo, a promessa de requalificação anunciada em 2019, infelizmente não teve qualquer consequência. “Aquilo que viemos dizer à população é que connosco não há qualquer desconfiança nos projectos que apresentamos. Nós apresentamos esta promessa e uma das primeiras coisas que vamos começar a fazer já em Outubro é a requalificação integral de todo este projecto. Mais do que prometer é concretizar”, assegura o candidato.