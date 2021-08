Miguel Brito aposta na mobilidade sustentável para o Porto Santo

O candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, quer repensar o estacionamento no centro da cidade. Entre as suas propostas, está a criação de bolsas de estacionamento nos acessos a algumas praias, de forma a promover boas práticas ecológicas, em particular nos meses de Verão.

Sabemos que o uso do carro para deslocações do dia-a-dia é essencial para as pessoas e, por isso, se queremos compensar as emissões produzidas, temos de implementar soluções realistas. A mobilidade sustentável é essencial para a preservação das características ambientais e dos recursos naturais do Porto Santo, potenciando a atractividade da ilha. Miguel Brito, candidato à Câmara Municipal do Porto Santo

Miguel Brito considera que há falta de estacionamento automóvel no centro da cidade, "principalmente nos meses com maior afluência turística, falta que, segundo o candidato, deve ser colmatada por parte da autarquia "através da aquisição de terrenos com vista à criação de mais lugares".

Miguel Brito recusa-se a prosseguir com uma "política de excesso de betão" e compromete-se a manter a ilha "atractiva em termos ambientais e paisagísticos". O candidato do PS prevê a construção de 200 lugares de estacionamento em piso com grelhas de arrelvamento e espaço ajardinado, um investimento que deverá primar por dar beleza ao centro da cidade, com iluminação gerada por energias renováveis, estação de carregamento para carros eléctricos e espaço de lazer para os utentes.

“O mundo está em transformação e o Porto Santo deve acompanhar essa mudança, em linha com as suas especificidades ambientais, enquanto contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Temos de nos adaptar da melhor forma a uma realidade amiga do ambiente e a mobilidade tem de ser uma prioridade”, concluiu.