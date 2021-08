Miguel Brito quer converter antiga escola da Camacha em centro associativo

O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Porto Santo, Miguel Brito, defende a requalificação da antiga escola do 1.º ciclo da Camacha, de modo a convertê-la num centro associativo dotado de equipamentos modernos e com condições para funcionar enquanto polo de desenvolvimento de projectos nas mais variadas áreas da sociedade.

No entender de Miguel Brito, que cresceu precisamente no sítio da Camacha, “este é um espaço subaproveitado com potencial para servir a população do Porto Santo e contribuir para a dinamização do tecido social e económico”.

O candidato socialista quer garantir melhores condições para a prática do associativismo no Porto Santo, apontando como essencial definir uma estratégia adequada que incentive o contributo desta actividade para a dinamização da ilha. Na sua óptica, “o associativismo é uma forma vital de apelar à participação dos cidadãos na sociedade”, sendo que a requalificação da escola e a sua disponibilização para este efeito constituiria uma mais-valia.

O associativismo tem na nossa terra uma expressão muito significativa, sobretudo a nível cultural, recreativo e desportivo. A criação de uma agenda local do associativismo, numa lógica de cooperação e reforço de ajuda logística para a concretização dos projectos destas associações, é algo que poderá contribuir e muito para a qualidade de vida da população, para a coesão social e para a preservação da nossa identidade. Miguel Brito, candidato à Câmara Municipal do Porto Santo

O candidato recorda que no espaço adjacente à antiga escola, está actualmente instalada a Associação de Motards do Porto Santo que, com mais de 200 associados e que "tem desenvolvido inúmeras iniciativas que contribuem para o tecido socioeconómico da ilha", desse modo a reconversão da antiga escola "será um incentivo a que outras possíveis associações sigam os bons exemplos que existem na Região e actuem em áreas fulcrais como a cultura, o ambiente ou o património", conclui.