Vandalismo imparável na noite porto-santense

É mais um episódio a juntar a tantos outros que infelizmente continua a proliferar nas noites do Verão porto-santense. Desta feita a vítima foi a proprietária de um carrinho de venda ambulante que foi vandalizado ao início da madrugada, alegadamente, por grupo de jovens.

A dona do carrinho de venda ambulante, uma jovem porto-santense, recorreu às redes socais para denunciar os vândalos de Agosto que ‘andaram a brincar’ com o pequeno negócio de Verão que explora no Porto Santo. Os actos de vandalismo, tal como em anos anteriores, continua a ser uma realidade nesta época alta, que nem mesmo o recolher obrigatório (entre as 01:00 e as 05:00) parece ser suficiente para travar, marcando pela negativa, o Verão porto-santense.