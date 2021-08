Reforçar aposta na educação e na área social no Porto Moniz

A aposta nas áreas da educação e do social é uma bandeira do executivo socialista liderado por Emanuel Câmara no Porto Moniz e que o recandidato às próximas eleições autárquicas pretende aprofundar.

A intenção foi apontada pelo candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto Moniz, esta tarde, aquando da entrega, no Tribunal da Comarca da Madeira (Palácio da Justiça do Funchal), das listas de candidatos aos vários órgãos autárquicos por aquele concelho da costa norte da ilha.

Tendo em conta o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo destes últimos dois mandatos como presidente da autarquia, Emanuel Câmara mostrou-se confiante que a população vai voltar a apoiar o projeto por si encabeçado para concretizar aquilo que ainda falta fazer no Porto Moniz.

O candidato socialista apontou aquelas que são as grandes marcas da sua vereação e que mostram também o ADN do PS, designadamente a “estrada da educação” e a “estrada social”. “Essas duas estradas ninguém nos tira. Já são vias rápidas e que ainda queremos aprofundar no próximo mandato”, afirmou Emanuel Câmara, adiantando que irá, certamente, estar também atento a outras valências, executando todos os trabalhos para o bem-estar das populações.

O candidato fez também questão de agradecer às cerca de três dezenas de pessoas que o acompanharam na entrega das listas e recordou ainda o percurso feito desde 1993, altura em que, pela primeira vez, se candidatou à presidência da Câmara do Porto Moniz. Ao longo de cinco mandatos, o socialista foi protagonista da oposição naquele concelho, mas durante os quais foi elegendo representantes até, em 2013, ter recebido a confiança da população, a qual foi reforçada nas eleições de 2017.