Jovem violinista do Conservatório da Madeira angaria fundos para estudar em Amesterdão

O jovem violinista Jesus Madrid, natural da Venezuela, que frequenta o 12.º ano no Conservatório Escola das Artes da Madeira, está a angariar fundos para que possa prosseguir os estudos numa conceituada escola de música em Amesterdão, nos Países Baixos.

“A música sempre foi o centro da minha vida e é através dela que sonho construir o meu futuro”, afirma na página criada com o objectivo de conseguir angariar dinheiro para que pagar as propinas, que como estudante internacional atingem os 8 mil euros por ano.

“A minha família está a fazer um enorme esforço para me apoiar, mas infelizmente não conseguimos suportar este custo sozinhos. Por isso, decidi criar este gofundme com humildade e esperança, para tentar arrecadar ajuda que me permita continuar os meus estudos e aproveitar esta oportunidade única”, explica o jovem.

O Conservatorium van Amsterdam é uma exigente escola de música, para a qual Jesus Madrid prestou provas, conquistando a possibilidade de continuar os estudos na área do violino.

Conservatório leva ao Concerto de Laureados os vencedores do Concurso Luiz Peter Clode O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode voltou a dar palco ao talento jovem com a realização da 19.ª edição do Concurso Nacional de Música Luiz Peter Clode (CNMLPC), que decorreu entre os dias 5 e 10 de Maio e reuniu actuais e antigos alunos do Conservatório.

O violinista foi um dos premiados no último concurso nacional Luiz Peter Clode, organizado pelo Conservatório Escola das Artes da Madeira, e participou no Concerto de Laureados, que decorreu no último domingo, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O jovem conquistou o 1.º prémio na Categoria Concerto, escalão Juvenil I, e também ganhou o 1.º prémio na categoria de violino, onde foi premiado com a melhor interpretação de obra de compositor português.