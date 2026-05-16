JPP afirma que Funchal "ignora dificuldades do comércio"

O JPP promoveu, esta manhã, a iniciativa 'JPP no Terreno', que visou alertar para a situação do comércio local no Funchal, denunciando a a pressão provocada pelo aumento dos custos de funcionamento, a subida das rendas comerciais, a quebra do poder de compra das famílias e a crescente dificuldade em manter actividade económica sustentável.

Fátima Aveiro e António Trindade explicaram algumas das propostas que o JPP tem levado às reuniões da Câmara Municipal do Funchal, enquanto vereadores. “Esta iniciativa pretende alertar para uma realidade visível nas ruas da cidade e sentida diariamente por comerciantes e empresários, mas para a qual a Câmara PSD/CDS continua sem apresentar programas estruturados de apoio ao comércio local, ao pequeno investimento e ao empreendedorismo”, destacaram.

“O sentimento que encontrámos foi claro”, referiram Fátima Aveiro e António Trindade. “Há preocupação, desgaste e uma crescente percepção de abandono. Muitos comerciantes sentem que a autarquia deixou de olhar para o comércio tradicional como um sector estratégico para a economia local, para a dinâmica urbana e para a própria identidade do Funchal. Mais incompreensível se torna esta ausência de resposta quando o município dispõe de condições financeiras para agir", atiram.

Na última reunião da Câmara, na passada quinta-feira, os vereadores do JPP apresentaram uma proposta concreta de apoio ao comércio local e ao empreendedorismo, no valor de 480 mil euros. “Uma verba que representa apenas 0,35% do orçamento municipal de 136 milhões de euros para 2026 e cerca de 1,6% do excedente orçamental de 33 milhões de euros”, afirmam.

Fátima Aveiro e António Trindade acrescentam que “falamos de uma medida equilibrada, responsável e perfeitamente suportável pela autarquia, com potencial impacto directo na dinamização económica da cidade, no apoio a centenas de micro e pequenas empresas e na criação de condições para novos projetos empresariais. Ainda assim, PSD e CDS optaram por chumbar esta proposta.”

Para o JPP, o chumbo do PSD/CDS representa um sinal político preocupante. “Demonstra falta de prioridade para quem investe, arrisca, cria emprego e mantém viva a economia local. Demonstra também uma visão distante da realidade que hoje se vive no Funchal”, destacam: “Enquanto muitas autarquias do país reforçam mecanismos de apoio ao comércio tradicional, programas de incentivo ao empreendedorismo jovem, medidas de dinamização urbana e instrumentos de apoio à modernização dos negócios, no Funchal continua a faltar visão estratégica, capacidade de antecipação e vontade política.”

Os vereadores explicam que o comércio local “não pode sobreviver apenas de discursos institucionais, de manchetes ocasionais ou de fotografias de entrega de vouchers, precisa de políticas públicas consequentes, medidas concretas e instrumentos eficazes de apoio a quem trabalha, investe e assume riscos diariamente”.

Acrescenta que o chumbo da proposta apresentada pelo JPP “é mais um sinal de uma Câmara sem estratégia para estimular o empreendedorismo, sem ambição para criar oportunidades para os jovens e sem capacidade para incentivar quem deseja criar o seu próprio negócio e contribuir para uma cidade mais dinâmica, viva e economicamente forte”.

O JPP assume que continuará no terreno, ao lado das pessoas, das empresas e dos empreendedores, a ouvir, acompanhar e apresentar soluções concretas para os problemas reais do concelho.

“Governar é saber definir prioridades. E quando existem recursos financeiros disponíveis, mas falta vontade política para apoiar quem sustenta a economia local, isso deixa de ser uma limitação financeira. Passa a ser uma opção política”, finalizam.