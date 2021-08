Construtoras pedem 13 milhões em indemnizações

Alguns factos ocorridos durante o período de execução da obra levam a que construtoras peçam 13 milhões em indemnizações. Esta é a machete do seu DIÁRIO desta quinta-feira. Na página 11 explicamos-lhe porque razão os empreiteiros que estiveram envolvidos na construção da via expresso São Vicente/Porto Moniz e da Cota 500 querem ser compensados. Uma das razões elencadas prende-se com o túnel do Seixal e a água que ainda corre para o mar. O atraso nas expropriações é outros dos motivos apontados pelo consórcio que iniciou as obras em 2003. Neste momento o Governo Regional diz estar a estudar uma saída para os dois problemas.

Com direito a foto em toda a largura da capa, as lagoas com 81% da capacidade. A chuva até tem caído com alguma generosidade este Verão, na Madeira, factor que contribui para que as três estruturas sob gestão da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) apresentem valores elevados apesar do calor da época. Face a estes indicadores, as perspectivas apontam para maior disponibilidade de água nos próximos meses, a garantia foi deixada por Susana Prada. Mas o desperdício continua a ser um problema. Além de apontarmos algumas das medidas que podem fazê-lo poupar água, e ao mesmo tempo poupar alguns trocos, contamos-lhe por que razão o Funchal, Santa Cruz e Ponta do Sol são responsáveis por cerca de 70% da água desperdiçada na Região. Saiba tudo na página 2.

A Madalena do Mar diz-se esquecida, este é um dos destaques que fazem o resto da primeira página da edição de hoje. Em mais uma ‘Volta à Ilha’, preparando cuidadosamente as Eleições Autárquicas de 26 de Setembro, fique a saber o que dizem os residentes da freguesia, o que pedem e quais são as suas queixas. Adiantamos já que há quem queira mais transportes públicos, mas há, também, quem não perca a oportunidade de pedir mais apoios e uma mais adequada manutenção dos espaços, verdes e não só. Procure na página 6 os problemas que mancham a beleza daquela que é uma das mais pequenas freguesias da Madeira. São apenas pouco mais de 2 km2.

Em destaque, também, a criminalidade sexual que aumenta na Região. Na passada terça-feira foi detido mais um indivíduo pela prática de alegados abusos contra uma criança. Este homem de 51 anos junta-se aos outros sete detidos. Feitas as contas, em pouco mais de meio ano de 2021 já foram detidos mais cinco indivíduos do que em todo o ano de 2020. Ao ler a página 8, tome nota de alguns alertas que não devem passar despercebidos. Cabe a todos nós estarmos atentos para acabar com este flagelo.

No lado das boas notícias, saiba que 155 recebem incentivo para abate de veículos em fim de vida. Na página 3, Isabel Rodrigues e Rui Barreto, respectivamente directora regional dos Transportes e secretário regional da Economia, dão a cara por um programa que se prepara para entregar 390 mil euros. Trata-se de um apoio financeiro a fundo perdido que visa promover o abate de viaturas em fim de vida. Cada beneficiário poderá receber um valor máximo e único de 2.500 euros. Ganha o ambiente e ganha o proprietário da viatura.

