Detido com 2,5 kg de droga na Quinta Grande

Um homem indiciado do crime de estupefacientes foi detido anteontem em flagrante delito quando tinha na sua posse 2.5kg de haxixe, mas também cocaína, ecstasy, canábis e anfetaminas.

A investigação da PSP conduziu à realização de uma busca domiciliária, resultando na apreensão de produto estupefaciente proibido, nomeadamente haxixe, suficiente para cerca de 5458 doses diárias individuais, liamba suficiente para cerca de 245 doses individuais, cocaína suficiente para cerca de 132 doses individuais e MDMA (ECSTASY) suficiente para cerca de 65 doses individuais e anfetaminas suficiente para cerca de 10 doses individuais.

A operação policial foi levada a cabo pela PSP e decorreu na freguesia Quinta Grande. O arguido, com cerca de 30 anos, depois de ouvido esta segunda-feira em primeiro interrogatório judicial, recebeu ordem de prisão preventiva, tendo já ontem dado entrada no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.