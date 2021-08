Brício Araújo vira-se para o mar e promete investir na Frente-mar de Santa Cruz

Foi junto ao Iate Clube de Santa Cruz que Brício Araújo abordou o posicionamento do concelho de Santa Cruz em relação às potencialidades do mar. Com críticas à actuação do executivo de Filipe Sousa, o candidato à Câmara pela coligação PSD/CDS deixou claro que a sua candidatura integra uma estratégia bem delineada para potenciar os recursos marinhos e para garantir que todos os munícipes mas, também, os turistas, podem usufruir do mar e de todas as suas potencialidades.

“É de lamentar que, aqui em Santa Cruz, exista uma Câmara que tem estado de costas voltadas para o mar, um mar que tem um potencial enorme por explorar e uma Frente-mar que tem sido absolutamente desaproveitada” afirmou, Brício Araújo, referindo que quer “inverter esse caminho, desenvolver e investir na Frente-mar e criar infraestruturas especificas que permitam a todos os munícipes e a todos aqueles que nos visitam, aproveitar o nosso mar, seja do ponto de vista lúdico ou desportivo”.

O candidato deixou, ainda, claro que é fundamental avançar com a requalificação daquele espaço e apostar numa estratégia que, simultaneamente, promova o lazer e o desporto náutico no concelho e seja capaz de reforçar a sua atratividade do ponto de vista turístico.

“Isto sem esquecer a necessária manutenção dos elevados níveis de qualidade das águas que importa salvaguardar, o investimento nas infraestruturas de acesso ao mar e, também, o apoio e uma atenção muito especial, por parte da autarquia, a todas as entidades que, tal como o Iate Clube – que desenvolve um trabalho meritório junto dos mais jovens e de pessoas com necessidades especiais – se dedicam ao mar e não têm tido, nos últimos anos, a atenção que merecem”, vincou.

Brício Araújo que, a este propósito, também sublinhou a importância desta aposta do ponto de vista turístico, vincando que o mar é decisivo para a captação de investimento nesta área e para a atração de mais turistas ao concelho.

“O nosso compromisso passa por aproveitar todas as potencialidades do mar, não só naquilo que diz respeito ao bem-estar e ao lazer e às atividades desportivas dos nossos Munícipes e de todos os Madeirenses, mas também para os nossos turistas, dando-lhes o melhor que este concelho tem”, rematou.