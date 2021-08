Comissão Social do Imaculado vai contar com a Segurança Social

Na sequência dos contactos que têm vindo a ser realizados pela candidatura da Coligação 'Funchal Sempre à Frente' para o Imaculado Coração de Maria com diversas entidades e instituições, foi possível garantir, agora, a participação e envolvimento da Segurança Social na Comissão Social, organismo que esta candidatura pretende concretizar caso vença as próximas eleições autárquicas.

Após termos dado conhecimento do nosso projecto, bem como os objectivos e missão desta Comissão Social, tivemos, da parte do Instituto de Segurança Social da Madeira, toda a disponibilidade para cooperar neste propósito, inclusive com um representante neste organismo que vamos, com toda a certeza, concretizar após o dia 26 de Setembro. Pedro Araújo

A criação desta Comissão Social, em certa medida, tal como indica Pedro Araújo, "vai ao encontro de um trabalho de proximidade que aquele organismo tem vindo a desenvolver, desta feita, através de um reforço da rede de parceiros locais que muito irá contribuir para as respostas sociais que sejam necessárias".



Note-se que a dinamização de uma Comissão Social é uma das propostas já lançadas pela equipa do "Funchal Sempre à Frente" ao Imaculado Coração de Maria no pressuposto de dar uma resposta cabal aos problemas sociais da freguesia. "A inclusão do Instituto de Segurança Social da Madeira neste projeto é uma clara mais valia para as famílias do Imaculado", destaca Pedro Araújo, o candidato a presidente da Junta de Freguesia.

A Comissão Social do Imaculado Coração de Maria pretende ser um órgão de concertação e conjugação de esforços composto pelas entidades públicas e privadas com intervenção na freguesia. Promover o desenvolvimento social, actuar em parceria de forma efetiva e dinâmica, otimizar os recursos e a intervenção dos diferentes agentes locais, e garantir as melhores respostas sociais são alguns dos objectivos.

Para Pedro Araújo, "a realidade social e demográfica da freguesia do Imaculado Coração de Maria obriga, cada vez mais, a respostas combinadas, interdisciplinares, que requerem, muitas vezes, o envolvimento e participação de mais do que uma entidade, pelo que a junta de freguesia poderá ter, aqui, um papel aglutinador, facilitando a comunicação e, sobretudo, agilizando nas soluções que possam vir a ser encontradas".