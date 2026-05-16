IL compara legislação laboral portuguesa à de Cuba

A Iniciativa Liberal comparou este sábado a legislação laboral portuguesa à de Cuba, defendendo uma reforma profunda das regras do mercado de trabalho em Portugal. As declarações foram feitas por Gonçalo Maia Camelo, à margem da conferência/debate ‘Legislação Laboral – Rigidez ou Flexibilidade’, a decorre no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Será possível nós querermos os salários da Dinamarca, da Suécia e da Holanda, mas depois termos uma legislação laboral mais própria de Cuba?”, questionou o dirigente liberal, sustentando que Portugal continua a ter uma das legislações laborais “mais rígidas da Europa”.

Segundo Gonçalo Maia Camelo, a rigidez das normas laborais tem dificultado a criação de melhores salários e limitado as oportunidades para os mais jovens. “Temos de perguntar se isto tem conduzido a bons resultados. Temos bons salários? Temos um mercado que absorve os jovens e lhes dá oportunidades?”, afirmou.

O coordenador da IL Madeira defendeu ainda que a actual legislação continua excessivamente ligada a uma lógica de “emprego para a vida”, desajustada das novas gerações.

“Os jovens hoje em dia não se identificam com essa ideia. Querem liberdade, mudam de emprego com frequência e querem evoluir e ver o seu mérito reconhecido”, disse.

Para o responsável liberal, o actual sistema acaba por proteger sobretudo trabalhadores mais antigos, criando dificuldades à entrada e progressão dos jovens no mercado de trabalho.

A conferência promovida pela IL reúne Carlos Guimarães Pinto, Carlos Pereira, Marco Gonçalves e Pedro Ginjeira do Nascimento para debater os desafios e o futuro da legislação laboral em Portugal.