Campeonato do mundo de fotografia e vídeo no Porto Santo

O Porto Santo está a dois meses de receber o campeonato do mundo de fotografia e video subaquático.

O evento desportivo vai decorrer no início de Outubro, promete trazer os melhores do mundo e já está a projectar o Porto Santo a nível mundial.

Mafalda Freitas directora Regional do Mar falou sobre o evento: “O Porto Santo é um excelente destino de mergulho, com águas mais transparentes e será uma oportunidade para mostrar as potencialidades do Porto Santo debaixo de água”.

A directora regional do mar salientou “que muita gente vem à ilha por causa da praia, mas a beleza marinha fazem do Porto Santo um sítio único.

Mafalda Freitas disse ainda que “o investimento do Governo Regional no afundamento da corveta foi bastante importante, e também a promoção para que mais pessoas possam vir a ilha dourada pelo o mergulho”.

Este evento internacional é sem dúvida chamariz e para além dos atletas que vêm competir, muitos familiares aproveitam para vir igualmente para conhecer a ilha do Porto Santo Santo.

A diretora regional do mar frisou ainda: “A organização já teve dificuldades para arranjar quartos de hotel, porque além dos mergulhadores que vão competir, vêm as suas famílias, além de que em Outubro a temperatura das águas porto-santenses está fantástica”.

“Já tenho visto alguns dos participantes que vêm competir a treinar, o Porto Santo aproveitou durante e pelo menos seis meses e também da parte da direcção regional do mar, preocupamos muito com o impacto para as novas gerações, o que vamos fazer, são baptismos para os alunos das escolas e também estão previstas no âmbito do campeonato actividades com esses mesmos alunos para promover a literacia do oceano”, disse Mafalda Freitas.

De salientar que o Clube Naval do Porto Santo já tem tarjas e e mupies para divulgar o campeonato do mundo de Fotografia e vídeo que vai decorrer de 4 a 10 de Outubro.