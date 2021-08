Câmara de Santa Cruz responde a Brício Araújo com críticas duras

O executivo municipal de Santa Cruz acaba de responder às críticas feitas ontem por Brício Araújo, candidato da coligação PSD/CDS à autarquia, que ontem defendeu as potencialidades da frente-mar, enquanto apontou o dedo à actuação do presidente da Câmara, Filipe Sousa.

Esta quinta-feira, o executivo municipal replicou: "Mesmo no calor da pré-campanha eleitoral, há situações que não podem, sob nenhum pretexto, ficar sem resposta, sob pena de compactuarmos com uma menoridade democrática, que quer tomar o cidadão por parvo, e com uma desonestidade política, que não olha a meios para atingir os fins", começa por escrever em comunicado enviado para a redacção.

Dividida em vários pontos, a autarquia faz várias acusações a Brício Araújo. Primeiro, porque fez as tais declarações sobre a frente-mar num "espaço tutelado e completamente abandonado pelo Governo Regional para reclamar investimentos municipais, que "como advogado, deveria pelo menos saber que a autarquia não pode investir em terreno que não lhe pertence". A CMSC diz que "é preciso não ter vergonha na cara".

Continua no ponto 2 que "ainda assim, tanto no Porto de Recreio, como no Porto de Abrigo, foi a autarquia, em nome da segurança da população, que interveio na limpeza e que, segundo as suas possibilidades, arranjou os estragos que ali se verificaram aquando dos temporais que danificaram algumas estruturas. Do Governo Regional do PSD, partido do senhor candidato, apenas promessas e esquecimento, apenas silêncio e mentiras".

No terceiro ponto, acusa o candidato do PSD/CDS de "não ter ética para reclamar apoios para o Iate Clube, quando estes já são dados tanto ao abrigo do programa de apoio às associações, como através do destacamento de trabalhadores naquela instituição". Mais: "É claro que agora estes apoios têm regras ao contrário do tempo do PSD, que só beneficiava os amigos. Mas ficamos pelo menos esclarecidos sobre a filosofia de apoios que o candidato Brício defende, já que o segundo lugar na sua lista de candidatura é ocupado por um destacado elemento do Iate Clube. Não estando aqui em causa a validade do trabalho daquela instituição, ficamos esclarecidos sobre o regresso às lógicas do passado".

A Câmara de Santa Cruz defende-se ainda acusando que "o mais gritante de tudo isto é o desconhecimento do candidato do PSD face à realidade do concelho". Isto, explica a CMSC, "porque, a bem da verdade, em espaços tutelados pelo Governo Regional devia era exigir do Governo Regional e não da Câmara. Sim, a frente mar precisa de investimento. Estamos a fazê-lo naquilo que nos compete e que está dentro do nosso orçamento. Mas é preciso exigir ao Governo o que é do Governo e à Câmara o que é da Câmara. E a verdade é que o Governo não tem feito o que lhe compete na recuperação do porto de recreio e do porto de abrigo de Santa Cruz, tem deixado ao abandono o Porto Novo, incluindo o cais velho e o cais novo, E quando interveio deixou a vergonha que se conhece no poço dos Reis Magos, onde enterrou mais de três milhões de euros".