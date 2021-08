Homem brutalmente agredido na Quinta Grande

Um homem terá sido brutalmente agredido no último fim-de-semana, que parece ter sido particularmente agitado na Quinta Grande.

É que além da operação especialmente vocacionada para o combate ao tráfico de estupefacientes, levada a cabo pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Câmara de Lobos, que resultou na detenção em flagrante delito de homem de 30 anos de idade já indiciado no crime de tráfico de estupefacientes, natural e residente na referida freguesia, o DIÁRIO apurou que houve também zaragata nas imediações da concorrida Venda do André.

De acordo com relato de uma fonte, um homem foi brutalmente espancando por outros indivíduos depois de ter perdido os sentidos ao ser atingido com pedra na cabeça. Mesmo tendo desmaiado com a forte pancada na cabeça, tal não travou a ira dos agressores. As informações recolhidas dão conta que o agredido se encontra internado ‘todo partido’.