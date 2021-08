‘Juventude de Confiança’ mobiliza jovens em Agosto e Setembro

A Coligação Confiança apresentou hoje o roteiro ‘Juventude de Confiança – Do mar à serra’ que pretende “agregar os mais jovens num projecto comum”, apontou Francisco Dionísio, o mandatário para a juventude da candidatura.

Aproveitando o Dia Internacional da Juventude, que se assinala amanhã, 12 de Agosto, a Coligação deu a conhecer “este roteiro, constituído por actividades vocacionadas para a Juventude do Funchal”, com João Dionísio a contar com uma “participação activa” dos mais novos, e com o “seu envolvimento em todo o processo, de modo a recolher os seus contributos para a construção de um projecto que vá ao encontro dos anseios e motivações da juventude da nossa cidade”, revelou.

As actividades propostas vão percorrer todas as freguesias do concelho, do mar à serra, durante o mês de Agosto e Setembro, tocando em temas como a sustentabilidade ambiental, a cultura, a arte, a música, o património, o desporto, o lazer ou a causa animal.

Francisco Dionísio concluiu que “a Juventude tem sido um eixo prioritário do atual executivo camarário, com políticas concretas e pioneiras no panorama da cidade e da Região, e aprofundar essas políticas continuará a ser o projeto da Coligação Confiança, desde logo com a aposta em vários jovens para a equipa de vereadores à Câmara Municipal e para as diversas equipas às Juntas de Freguesia. Estamos a fazer uma aposta forte e mobilizadora na juventude, dentro deste que é um projeto aberto a toda a comunidade civil, pelo que contamos que cada vez mais jovens de diferentes setores se juntem a nós e assumam a confiança que têm no futuro da sua cidade.”

Marcaram presença nesta apresentação, o candidato à Presidência da Câmara Municipal do Funchal pela Coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, e o candidato a vereador com o pelouro da Juventude, Álvaro Noite. Não faltaram, também, vários jovens das diferentes forças partidárias que compõem esta união de partidos que concorre às próximas Eleições Autárquicas.