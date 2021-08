Coligação Confiança diz apostar em trabalho em rede na causa animal

A candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal (CMF) visitou a Clínica Veterinária VetMadeira.

Conforme destaca a Confiança em nota à imprensa, tratou-se de uma iniciativa "no âmbito da auscultação às empresas, forças vivas e demais entidades do concelho, neste caso no domínio da causa animal, área onde o Funchal tem desenvolvido um trabalho pioneiro na Região e sempre na vanguarda das melhores práticas", referiu o candidato à presidência da CMF, Miguel Silva Gouveia.

A visita contou com a presença dos candidatos a vereadores Micaela Camacho e Álvaro Noite, bem como de Valter Rodrigues, responsável pelo MPT-Madeira, que foram recebidos por Rosalina Coelho, directora da VetMadeira.

"Pudemos constatar o trabalho de excelência que é desenvolvido por esta clínica veterinária e abordar a forma como pode ser aprofundado um trabalho em rede com o Município, para continuar a enfrentar desafios públicos, tais como a vacinação e a esterilização de cães e gatos”



Miguel Silva Gouveia, candidato da Coligação Confiança à presidência da CMF

Lembra que "ao longo dos últimos anos, a Coligação Confiança pôs em prática inúmeras medidas, sendo de destacar as obras de beneficiação no Canil Municipal, a criação de um Gatil, a abertura de um Centro Municipal de Esterilizações e de um novo Abrigo para Animais, entre outras.