Confiança no investimento na Alemanha volta a piorar

A confiança no investimento na Alemanha voltou a piorar acentuadamente em Agosto, ao registar a terceira queda consecutiva desde Maio, quando tinha atingido um máximo de 21 anos, devido a receios de uma quarta vaga de contágio, foi ontem anunciado.

O centro de investigação económica europeia alemão (ZEW) informou ontem que o seu índice de confiança no investimento piorou para 40,4 pontos em Agosto, menos 22,9 pontos.

A queda em Agosto foi ainda mais acentuada do que a registada em Julho, que já foi muito maior do que a esperada.

No entanto, a avaliação da situação atual melhorou em Agosto para 29,3 pontos, mais 7,4 pontos do que em Julho.

O presidente do ZEW, Achim Wambach, comentou que a queda na confiança no investimento pelo terceiro mês consecutivo aponta para "riscos crescentes para a economia alemã", tais como uma possível quarta vaga de contágios pelo novo coronavírus a partir do Outono ou o enfraquecimento do crescimento na China.

As expectativas dos peritos do mercado financeiro para a zona euro também se agravaram em Agosto pelo terceiro mês consecutivo, ao caírem para 42,7 pontos, menos 18,5 pontos do que em Julho.

Contudo, a sua avaliação da situação atual na zona euro melhorou para 14,6 pontos, mais 8,6 pontos.

Cerca de 42,2% dos peritos prevêem um aumento da inflação nos próximos seis meses na zona euro, contra 70% no mês anterior.