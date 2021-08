Coligação ‘Confiança’ valoriza a causa animal

No próximo sábado, 14 de Agosto, pelas 8h30, a Coligação ‘Confiança’ - Sé, liderada por Diogo Goes, promove uma "CÃOminhada", uma caminhada com cães, que percorrerá a Avenida do Infante, o Parque de Santa Catarina, a Avenida Arriaga e o Jardim Municipal.

Esta iniciativa tem por objectivo a valorização e protecção dos animais no seio da sociedade, servindo, também, para apresentação de propostas por parte da Coligação PSD/CDS.

Perante o vazio de propostas do actual executivo da freguesia e a ausência de trabalho realizado nesta matéria, este evento demonstra o contributo da Confiança para o desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis de lazer e bem-estar, reforçando as relações entre animais e seres humanos e o meio envolvente, contribuindo também para a dinamização dos espaços públicos ao ar livre e para a preservação ambiental. Diogo Goes, candidato da Coligação 'Confiança' à Junta de Freguesia da Sé



Esta caminhada pelo Coração da Cidade, dá início a um conjunto de iniciativas dedicadas à sensibilização para a causa animal, que irá decorrer até ao próximo dia 21 de Agosto, data em que se assinala o Dia Internacional do Animal Abandonado, coincidindo também com o Dia da Cidade.