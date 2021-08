Mulher levada para o hospital com golpes de arma branca

Uma mulher com cerca de 70 anos foi transportada ontem à noite ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça com diversos golpes na zona da barriga.

Ao que foi possível apurar, a senhora terá sido encontrada na arrecadação de um apartamento na zona de São Martinho, depois de se ter automutilado com uma arma branca.

O alerta foi dado à Cruz Vermelha Portuguesa, que se deslocou ao local e prestou socorro à vítima, assegurando o seu transporte para o hospital.

A PSP tomou conta da ocorrência.