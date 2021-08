Madeira não perde tempo na vacinação dos mais jovens

A Região não perde tempo e vai dar continuidade à vacinação dos mais jovens. A garantia foi dada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da visita à faixa corta-fogo, no Caminho dos Pretos.

Segundo o governante, a vacinação dos mais jovens baseia-se na taxa de incidência de casos de covid-19 nos grupos etários dos 12 aos 17 anos, sendo que na Região os dados indicam que 40% dos casos de infecção correspondem a menores de 17 anos.

O que estamos a constatar neste momento é que 40% dos novos infectados são jovens com menos de 17 anos, portanto é fundamental fazer a vacinação, a vacinação é a protecção mais efectiva e consistente para os jovens e menos jovens. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

A Madeira foi pioneira na vacinação dos adolescentes em Portugal, a medida causou hesitação entre várias associações nacionais. Questionado sobre a reacção das autoridades, Albuquerque prontamente respondeu: "enquanto vão discutindo o assunto nós vamos fazendo a vacinação aqui e depois vão ter que recuperar o tempo perdido".

"A vacinação é essencial" defende o chefe o executivo madeirense, acrescentando que a Região vai dar continuidade ao processo de vacinação, "entretanto, eles vão discutindo o assunto, e depois chegam à conclusão que é preciso", recordando que com as medidas de obrigatoriedade do uso das máscara de protecção e do fecho dos aeroportos "também foi assim".