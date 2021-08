Semana da Juventude da JSD decorre de 9 a 14 de Agosto

JSD/M volta a apostar na Semana da Juventude

A JSD promove, a partir desta segunda-feira, 9 de Agosto, e até ao próximo sábado, 14 de Agosto, a 'Semana da Juventude', na freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz.

A iniciativa, recuperada pela actual direcção, realiza-se pelo segundo ano consecutivo “por se considerar fundamental abordar algumas temáticas importantes da vida dos jovens de forma mais ousada”, explica o líder dos Jovens Social-democratas, Bruno Melim.

Na edição deste ano, Bruno Melim refere que a prioridade foi levar a iniciativa "aos concelhos que não tinham sido abrangidos pela edição do não anterior” mantendo à aposta nas temáticas relacionadas com a sustentabilidade ambiental, valorização do património da Região e apostando numa maior divulgação daquilo que se faz na Região. Nas palavras do também deputado “não há melhor embaixador daquilo que bem se faz na nossa terra, do que os filhos da terra”.

O líder da JSD/Madeira sublinha a forte afluência às actividades programadas, que chega a ser superior à registada na edição do ano passado. “Sinal da vitalidade e mobilização de todas as estruturas da JSD que procuram, mediante a sua disponibilidade pessoal e profissional de cada um, associar-se a uma iniciativa de repercussão regional”, considera Bruno Melim.

O programa conta ainda com actividades de iniciação e formação em estratégia militar, actividades desportivas ligadas ao automobilismo e às actividades náuticas e ainda actividades de preservação e valorização dos percursos pedestres.

A iniciativa passa também pelos concelhos de Machico, São Vicente, Calheta, Funchal e Ribeira Brava.