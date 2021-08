Chega acusa PS de "tentar impugnar listas" na Região

O Chega-Madeira está "descontente" com o Partido Socialista da Madeira, que acusa de tentar impugnar as listas do Chega em alguns concelhos da Região.

"O Partido Socialista de forma desleal e ardilosa tentou afastar o partido Chega do processo eleitoral, demonstrando um défice democrático e um total desrespeito pelo este partido e pelos seus eleitores. Usou em muitos dos casos argumentos que não correspondiam à verdade e que eram facilmente detectáveis, mas mesmo assim não se coibiu de os usar", escreve o Chega em comunicado enviado para a redacção.

O partido afirma que não está surpreendido, "visto que se trata de um partido que apoia algumas ditaduras instaladas por esse mundo fora".

Para concluir, questionam: "Será medo ou será simplesmente má fé?"