Dia Internacional da Juventude é assinalado na Quinta Magnólia

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Juventude, assinala a 12 de Agosto, nos jardins da Quinta Magnólia, pelas 11 horas, o Dia Internacional de Juventude, instituído por resolução da Assembleia Geral da ONU em 1999, em resposta à recomendação da Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude.

Esta efeméride, reveste-se, este ano, num conjunto de iniciativas sob o lema 'Por um mundo mais saudável: Transformar sistemas alimentares'. Procura conjugar a capacidade interventiva dos jovens na adopção de hábitos e novas medidas de sustentabilidade, quer ao nível alimentar, quer ambiental.

Integrada nesta celebração, juntam-se cerca de 100 jovens, participantes na 1.ª edição do Programa Monitor Júnior, para receber um certificado, cuja simbologia é marcada por serem os primeiros monitores de Campos de Férias, numa iniciativa que se revelou um "verdadeiro sucesso", segundo a secretaria regional. Este programa decorreu nos meses de Julho e Agosto.

Assinalando a data haverá, também, a participação de jovens talentos, cuja expressão "reforça a importância do contributo que desempenham no desenvolvimento social e cultural da RAM." O evento prevê igualmente a apresentação global das políticas públicas de juventude, no qual marcam presença o director Regional de Juventude, o secretário Regional de Educação Ciência e Tecnologia e o vice-presidente do Governo Regional.