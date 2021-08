Surto de covid-19 coloca a Boaventura em alerta

Desde quinta-feira da semana passada, os casos de covid-19 têm aumentado significativamente na Boaventura, ao ponto de levar o pároco local a cancelar toda a actividade religiosa dos próximos dias.

Ao DIÁRIO, Duarte Gomes, que tem a ser cargo as paróquias da Boaventura e da Fajã do Penedo diz que “a decisão não foi tomada de ânimo leve”, mas teve sempre em conta o bem-estar da população.

Além do cancelamento das missas, as duas igrejas estarão encerradas, bem como foram adiadas para o último fim de semana deste mês as celebrações do Santíssimo Sacramento, na Paróquia da Boaventura. O retomar da normalidade fica sempre condicionado pelo “evoluir da situação”.

Quem também se mostra preocupado com a situação é o presidente da Junta de Freguesia. Lino Joaquim diz que têm sido tomadas todas as medida preconizadas para estas situações.

Na localidade há quem aponte mais de uma dúzia de casos de covid-19 confirmados, estando envolvidos pelo menos três agregados familiares.

O boletim diário da Direcção Regional de Saúde dá conta de que, nos últimos sete dias, o concelho de São Vicente, onde se inclui a freguesia de Boaventura, registou 13 novos casos de covid-19.