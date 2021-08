ARAE alerta para perigo de lote de álcool gel

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) diz ter recebido na plataforma ‘Sistema de Alerta para Produtos Perigosos não Alimentares’ uma informação a dar conta do perigo de um lote de um produto químico, um desinfectante de mão denominado ‘álcool gel desinfetante de mãos 100 ml’, da marca Fapil.

De acordo com a ARAE, após analises laboratoriais verificou-se que o produto em questão “não está em conformidade com o regulamento de produtos Biocidas”, não tendo sido detectados quaisquer vestígios de etanol, “sendo o que não cumpre com o definido no Regulamento (EU) n.º 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e utilização de produtos biocidas”.

Descrição do produto

Identificação do Produto:

Categoria do produto: Produto Químico

Produto: Desinfetante de mãos

Designação: Álcool Gel Desinfetante de mãos 100 ml

Marca: FAPIL

Lote: 89603; -11/2023;

Código de Barras: 5601296896701

País de Origem Produto: Portugal

País Notificante: Portugal