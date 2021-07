Intervenções na rede de água em São Martinho e no Monte

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, terça-feira, dia 20 de Julho, será necessário proceder às seguintes intervenções na rede de águas:

- no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas (2ª Fase), terá lugar uma intervenção na rede de distribuição da Travessa da Ajuda, na freguesia de São Martinho, afetando o abastecimento no referido arruamento, entre as 9h e as 19h;

- devido a trabalhos de reparação da rede, terá lugar uma intervenção na rede de distribuição do Caminho dos Tornos, na freguesia do Monte, afetando o abastecimento no referido arruamento, e ainda no Caminho dos Saltos, Estrada do Livramento, Rua Cidade de Santos, Levada de Santa Luzia e Rua Arcebispo Dom Aires, entre as 9h30 e as 17h.