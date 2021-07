Atropelamento fere funcionário da CMF

Um funcionário da limpeza urbana da Câmara Municipal do Funchal (CMF) foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses na Rua D. Carlos I, junto ao estacionamento do Almirante Reis, pelas 9h30.

Ao que foi possível apurar, o homem estava a limpar a via com o soprador junto à entrada do parque de estacionamento e com o barulho da máquina não se terá apercebido de um carro que entrava no estacionamento e no choque bateu com a cabeça na carroçaria.

A PSP foi enviada para o local para tomar conta da ocorrência. O sinistrado já foi para o Hospital para ser observado, apresentando um corte na face como sinal visível do embate.